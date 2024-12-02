Кадыров заявил об уничтожении арсенала ВСУ в Курской области

Операторы беспилотников разведывательной группы «Аида» спецназа «Ахмат» успешно поразили склад боеприпасов и два пункта временного размещения украинских боевиков в селах Поречное и Мартыновка Суджанского района Курской области. Кадры с ударами в Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что также под удар беспилотника попала вышка с ретранслятором, который использовали украинские боевики.

«Если говорить более простым языком, урон противнику нанесен серьезный. Как и всегда, отряд „Аида“ работает очень грамотно и эффективно», — написал Кадыров.

На опубликованных им кадрах можно увидеть, как беспилотники при наведении на цели успешно их поражают. Самих моментов удара не видно, потому что дроны теряют связь практически сразу после взрыва объектов ВСУ.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев ранее заявил об успешном ударе беспилотниками-камикадзе по машинам, на которых переодетые в гражданскую одежду украинские боевики ехали в сторону границы Курской области. Он пояснил, что дроны уничтожили оба автомобиля вместе с личным составом на территории Сумской области.