Кадыров заявил об участии в спецоперации более 60 тысяч жителей Чечни

Чечня с начала спецоперации отправила на передовую 60 344 бойца, включая 22 064 добровольца. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров со ссылкой на доклад руководителя Оперативного штаба Магомеда Даудова, представленный во время заседания правительства.

В настоящий момент боевые задачи на ключевых направлениях выполняют более 13 тысяч военнослужащих региона.

Чеченский лидер подчеркнул, что поддержку бойцам оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Общий объем затраченных средств с начала специальной военной операции составил 40,5 миллиарда рублей.

Деньги пошли на закупку машин, беспилотников, средств связи и комплектов боевой экипировки. Кроме того, из общей суммы фонд оплатил более 27 тонн гуманитарной помощи для новых регионов.

Чечня запустит собственный аналог федерального проекта «Время героев» под названием «Турпалхо-95». В рамках реализации программы из числа участников специальной военной операции подготовят профессиональных управленцев для работы в органах власти и государственных структурах региона.

Ранее Кадыров предостерег недоброжелателей от распространения слухов о его смерти. Он пояснил, что ряд нечистоплотных людей обратили внимание на отсутствие главы Чечни на правительственных совещаниях. Кадыров подчеркнул, что система в республике работает настолько хорошо, что необходимости в ежедневных встречах с кабмином просто нет.