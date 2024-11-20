Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в составе уничтоженной в Брянской области диверсионной группы, состоящей из иностранцев, находился так называемый «татуированный рейнджер». Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Чеченский лидер напомнил, что группу диверсантов уничтожили в Брянской области в конце октября. В нее входили не простые или случайные наемники, а профессиональные бойцы, планирующие устроить ряд диверсий на российской территории.

«Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон (президент США Джо Байден — прим. ред.) встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев», — написал Кадыров.

Он отметил, что Белый дом попытался потом удалить эту фотографию из сети, но безуспешно.

По словам Кадырова, благодаря татуированному рейнджеру его коллекция пополнилась американским армейским пулеметов М249.

Ранее на Западе сообщили о ликвидации американского морпеха Кори Навроцки, когда он вместе с украинскими диверсантами пытался прорваться в Брянскую область.