Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка

Кадыров: ВС России освободили село Рыжевка в Сумской области

Фото: РИА «Новости»

Полк «Ахмат-Чечня» освободил село Рыжевка, находящееся на границе с Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы полка „Ахмат-Чечня“ МО РФ под командованием <…> Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других подразделений провели тактические действия и освободили очередной населенный пункт», — написал он.

Кадыров отметил, что в результате масштабного наступления ВСУ понесли значительные потери в районе села Рыжевка и были вынуждены отступить. Слаженная работа бойцов всех подразделений привела к такому результату «за три дня». Село Рыжевка находится в Сумской области.

В пятницу, 7 июня, российские войска освободили село Парасковиевка в ДНР. За неделю противник потерял более 2830 военнослужащих, 14 бронированных машин и 35 орудий полевой артиллерии.

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