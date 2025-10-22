Боевики ВСУ пытались спрятаться от спецназа «Ахмат» под полиэтиленом

Военные спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских боевиков на Харьковском направлении. Об этом в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ пытались укрыться под полиэтиленом.

«Так называемый „план укрывашек“ не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — объяснил Кадыров.

Чеченский лидер также опубликовал кадры ликвидации украинских боевиков. Он добавил, что ВС России профессионально выполнили свою работу, продемонстрировав хладнокровие и высокий уровень подготовки.

Ранее российские войска ликвидировали в Донецкой Народной Республике группу иностранных наемников из трех человек. Оператор FPV-дронов группировки «Южная» с позывным Турист рассказал, что военные поразили противника с помощью БПЛА.

Он добавил, что слышал польскую речь. При себе боевики имели натовское вооружение: винтовки М4 производства Colt.