Боевики ВСУ пытались спрятаться от спецназа «Ахмат» под полиэтиленом
Кадыров опубликовал видео ликвидации укрывающихся под полиэтиленом боевиков ВСУ
Военные спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских боевиков на Харьковском направлении. Об этом в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ пытались укрыться под полиэтиленом.
«Так называемый „план укрывашек“ не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — объяснил Кадыров.
Чеченский лидер также опубликовал кадры ликвидации украинских боевиков. Он добавил, что ВС России профессионально выполнили свою работу, продемонстрировав хладнокровие и высокий уровень подготовки.
Ранее российские войска ликвидировали в Донецкой Народной Республике группу иностранных наемников из трех человек. Оператор FPV-дронов группировки «Южная» с позывным Турист рассказал, что военные поразили противника с помощью БПЛА.
Он добавил, что слышал польскую речь. При себе боевики имели натовское вооружение: винтовки М4 производства Colt.