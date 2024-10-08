Кадыров сделал подарок бойцам СВО в день рождения Путина

Кадыров передал крупную партию техники на СВО в день рождения Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил крупную партию техники для российских военнослужащих в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что технику передали в день рождения президента России Владимира Путина.

«Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ „Патриот“, УАЗ-452 и „Нива“», — написал он.

По словам Кадырова, солдаты получат беспилотные летательные аппараты, которые значительно повысят боеспособность войск. Глава Чечни добавил, что «каждое переданное транспортное средство или дрон — это реальная помощь тем, кто защищает нашу страну».

Рамзан Кадыров поздравил Путина с днем рождения. В понедельник, 7 октября, ему исполнилось 72 года. В своем поздравлении Кадыров отметил, что российскому лидеру принадлежит большое количество профессиональных и судьбоносных в истории России заслуг.