Кадыров рассказал о своем видении продолжения спецоперации | 360°

07 мая 2024, 16:45
Кадыров рассказал о своем видении продолжения спецоперации
Кадыров назвал условие завершения СВО уничтожение нацистского режима Украины
Специальная военная операция не должна ограничиваться только территорией республик Донбасса. Необходимо продолжать наступление до полного уничтожения нацистского режима на Украине. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что только таким образом можно завершить конфликт и не допускать его затягивания на долгие годы.
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Первыми шагами к финалу специальной военной операции глава Чечни назвал освобождение Харькова и Одессы.
«Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годам», — написал Кадыров.
В ходе выступления на телеканале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что по его оценке, в мае российские войска продолжат освобождать занятые ВСУ территории и приступят к освобождению Харькова и Одессы.
Он пояснил, что потеря крупных городов заставит президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предоставление гарантий безопасности для русскоязычного населения своей страны.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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