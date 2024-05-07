Кадыров рассказал о своем видении продолжения спецоперации | 360°

Важное 07 мая 2024, 16:45 Кадыров рассказал о своем видении продолжения спецоперации Кадыров назвал условие завершения СВО уничтожение нацистского режима Украины РИА «Новости»

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Специальная военная операция не должна ограничиваться только территорией республик Донбасса. Необходимо продолжать наступление до полного уничтожения нацистского режима на Украине. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что только таким образом можно завершить конфликт и не допускать его затягивания на долгие годы.

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Первыми шагами к финалу специальной военной операции глава Чечни назвал освобождение Харькова и Одессы.

«Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годам», — написал Кадыров.

В ходе выступления на телеканале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что по его оценке, в мае российские войска продолжат освобождать занятые ВСУ территории и приступят к освобождению Харькова и Одессы.

Он пояснил, что потеря крупных городов заставит президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предоставление гарантий безопасности для русскоязычного населения своей страны.