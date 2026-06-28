Российские военные взяли в плен двух наемников ВСУ из Колумбии. Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Истории иностранных наемников практически не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, оказавшихся в плену ранее. После очередного обстрела их попросту оставили на позициях. „Сослуживцы“ ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка так и осталась в красивых рассказах вербовщиков», — сообщил Кадыров результаты допроса военнопленных.

Глава Чечни также рассказал, что оба колумбийца имели боевой опыт, который посчитали достаточным для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Однако в реальности наемники остались без связи, без снабжения и помощи, брошенные на произвол судьбы. Кадыров отметил, что история колумбийцев в очередной раз подтверждает, что обещания командования ВСУ далеки от реальности.

Верховный суд ДНР заочно приговорил французского наемника Энтони Микаэля Санапо к 14 годам тюрьмы строгого режима. Его объявили в международный розыск.