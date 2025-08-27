Кадыров рассказал о большой поставке в зону СВО

Кадыров передал бойцам в Мариуполе 1000 FPV-дронов и 100 коптеров

Чеченская делегация доставила в Мариуполь партию дронов и автомобилей для нужд военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

В ДНР выехали пятеро его приближенных — депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель правительства Чечни Магомед Даудов, зампред по силовому блоку Абузайд Висмурадов, министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Они наградили отличившихся военных и передали технику.

«Подразделения из ЧР получили новую партию помощи от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: 100 единиц автотранспорта, модифицированных под нужды СВО, 1000 FPV-дронов, 100 коптеров-мавиков и многое другое», — сообщил Кадыров.

Ранее мать главы Чечни Аймани Кадырова удостоилась ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Она возглавляет региональный общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова.