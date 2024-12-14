Кадыров раскрыл судьбу отказавшихся сдаться в плен украинских солдат

Кадыров: штурмовики обезвредили двух солдат ВСУ, отказавшихся от плена

Штурмовики 4-й бригады третьей общевойсковой армии ЮВО ВС России обезвредили двух украинских солдат в районе Часова Яра. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале .

По его словам, штурмовики действовали под контролем командира батальона с позывным Шустрый из спецназа «Ахмат». Украинские военные отказались сдаваться в плен.

Кадыров отметил, что подобная участь ждет всех, кто решит сопротивляться. Сдачу в плен он назвал единственным шансом для украинских солдат сохранить свои жизни.

Ранее появилось видео уничтожения украинского опорного пункта в районе Часова Яра.