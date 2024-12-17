Кадыров раскрыл число добровольцев из Чечни в зоне спецоперации

Кадыров: более 20 тысяч чеченцев с начала СВО ушли на фронт добровольцами

С начала спецоперации в 2022 году на поле боя отправились 20,4 тысячи чеченских добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале .

Такие данные он взял из доклада председателя правительства, начальника Регионального оперштаба по оказанию содействия в проведении спецоперации Магомеда Даудова.

«На защиту России отправились 51 613 бойцов, из них 20 400 добровольцев», — уточнил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что сейчас в зоне СВО находятся более 10 тысяч бойцов из республики. Региональный общественный фонд имени Героя России, отца Рамзана Ахмата-Хаджи Кадырова активно участвует в их снабжении.

Кадыров неоднократно делился прогнозами по поводу сроков завершения спецоперации на Украине. Он считает, что ВСУ осталось воевать до конца 2024 года. По мнению главы Чечни, перестрелки будут продолжаться из-за заинтересованных в боевых действиях сил. Также он обвинил их в зарабатывании на конфликте.