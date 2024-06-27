Кадыров «поручил» отправить безоружных бойцов в сторону эстонских войск

Рамзан Кадыров пошутил об отправке раненых бойцов в сторону ВС Эстонии

Christophe Gateau/dpa
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о готовности обсудить отправку эстонских войск на Украину. Политик опубликовал пост в Telegram-канале.

Кадыров заявил, что после заявлений дипломата он срочно связался с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, чтобы тот оперативно принял упреждающие меры.

Глава Чечни сыронизировал, что «поручил» генералу перебросить в сторону ВС Эстонии двух раненых бойцов российских войск. Те должны передислоцироваться прямо «на больничных койках», а затем добывать «трофейное оружие».

«Мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — добавил Кадыров.

Еще в мае власти Эстонии решили рассмотреть возможность отправки своих войск на Украину для тылового обеспечения армии.

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