Кадыров «поручил» отправить безоружных бойцов в сторону эстонских войск

Рамзан Кадыров пошутил об отправке раненых бойцов в сторону ВС Эстонии

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о готовности обсудить отправку эстонских войск на Украину. Политик опубликовал пост в Telegram-канале .

Кадыров заявил, что после заявлений дипломата он срочно связался с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, чтобы тот оперативно принял упреждающие меры.

Глава Чечни сыронизировал, что «поручил» генералу перебросить в сторону ВС Эстонии двух раненых бойцов российских войск. Те должны передислоцироваться прямо «на больничных койках», а затем добывать «трофейное оружие».

«Мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — добавил Кадыров.

Еще в мае власти Эстонии решили рассмотреть возможность отправки своих войск на Украину для тылового обеспечения армии.