Кадыров показал кадры уничтожения украинской «Бабы-яги» в зоне СВО

Российские операторы БПЛА из группы «Шрама» сбили с помощью дронов БПЛА-бомбардировщик типа «Баба-яга», недоступный для РЭБ. Кадры уничтожения глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео попала атака на украинский гексокоптер на Краснолиманском направлении. Кадыров сообщил, что во время ночной аэроразведки военнослужащие засекли в небе «Бабу-ягу», сопровождаемую еще одним вражеским дроном.

«Система радиоэлектронной борьбы неэффективна против „Бабы-яги“, поскольку она управляется через спутниковую связь Starlink. Из-за этой особенности наши операторы сбивают „Бабу-ягу“ собственными дронами, тараня цель и нарушая ее управляемость», — отметил он.

Также глава Чечни указал, что ВСУ стали чаще использовать БПЛА-бомбардировщики на Краснолиманском направлении. Эти аппараты отличаются большим размером и грузоподъемностью.

Ранее Кадыров показал момент ликвидации украинского подразделения в Харьковской области. Российские солдаты атаковали противника осколочно-фугасными боеприпасами с воздуха.