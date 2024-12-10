Командир группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил двух снайперов украинской разведки. Видео опубликовал в своем Telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
На снятых с БПЛА кадрах видно, как в ходе снайперской дуэли «Аид» сначала ликвидировал одного вражеского снайпера, который прятался от дрона, а чуть позже та же участь настигла и второго украинского боевика.
«Наш славный „Аид“ устроил засаду по маршруту следования противника и точным огнем ликвидировал двух вражеских снайперов. Отлично сработано!» — похвалил бойца в своем сообщении Кадыров.
Ранее Кадыров рассказал, что операторы БПЛА группы «Аида» успешно уничтожили склад боеприпасов и два пункта размещения украинских боевиков в Курской области.
Кадыров показал дуэль между бойцом «Ахмата» и снайпером ВСУ
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