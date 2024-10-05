Кадыров передал для нужд СВО 100 «Джихад-машин»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил движению «Народный фронт „За Россию“» для нужд СВО сотню автомобилей, произведенных в республике. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кадыров рассказал, что производство «Джихад-машин» в Чечне запустили в короткие сроки.

«Уверен, они проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны и наши бойцы по достоинству их оценят», — подчеркнул глава региона.

Машины собрали специалисты предприятия «Чеченавто». Проект поддержал Минпром, автомобили проверили на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Производители собираются до конца года собрать еще 386 машин.

Ранее глава Чечни отправил в зону проведения спецоперации несколько электромобилей Cybertruck, выпущенных американской компанией Tesla. По мнению Кадырова, машины эффективно выполняют задачи и не ломаются. Он высоко оценил маневренность и удобство электропикапов. Также глава Чечни признался, что «буквально влюбился» в Cybertruck.