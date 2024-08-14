Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Bloomberg: Илон Маск остался лидером рейтинга самых богатых людей мира

Фото: Телеканал «360»

Владелец Tesla и социальной сети X Илон Маск остался лидером рейтинга самых богатых людей мира с состоянием в 235 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На втором месте оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценили в 193 миллиарда в американской валюте. Тройку самых богатых людей мира замкнул владелец корпорации Meta* Марк Цукерберг с состоянием в 188 миллиардов долларов.

Таким образом, первая тройка состоит из американцев. Раньше в топ-3 входил владелец LVMH француз Бернар Арно, но его состояние сократилось до 184 миллиардов долларов.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включают сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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