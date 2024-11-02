Захарова: украинцы должны понять, что ВСУ отказываются от своих пленных

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга подтвердила, что глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ «не брать пленных». По ее словам, украинцы должны осознавать, что ВСУ отказываются от своих военнопленных.

Захарова отметила, что украинцев довели до такого состояния, что они готовы, не скрывая своих персональных данных, писать обращения в российские субъекты и, в частности, Рамзану Кадырову с просьбами решить вопрос своих близких.

«Этот приказ отменен. Желающие сдаться имеют на это право. Но они должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них», — добавила представитель МИД.

Кадыров рассказал, что получил больше двух тысяч обращений от украинских женщин и солдат ВСУ, находящихся на передовой против своей воли. Глава Чечни объяснил, что отменил данный ранее приказ.