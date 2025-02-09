Кадыров опубликовал кадры с уничтожением техники ВСУ под Курском

Военные поразили с помощью «Ланцета» украинский бронированный трал для разминирования М1150ABV и бронемашины в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье. Видеозапись с уничтожением техники опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Работает группа ланцетчиков из САГ под руководством „Пресса“ легендарного спецназа „АХМАТ“ МО РФ», — отметил он.

Он рассказал, что наступление ВСУ сорвалось, так как они встречают яростное сопротивление со стороны российских войск. По его словам, любой шаг, направленный на продвижение в Курской области, оборачивается для украинских военных огромными потерями.

«На то, как горит техника врага, можно смотреть очень долго», — добавил Кадыров.

Ранее экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал, что российское командование ожидало попыток наступления в курском приграничье. По его мнению, у ВСУ не оставалось другого выхода, и они перешли в атаку.