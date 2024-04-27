Сдача в плен бойцов ВСУ стала причиной взрыва ярости Сырского | 360°

Мир 27 апреля 2024, 23:38 Сдача в плен бойцов ВСУ стала причиной взрыва ярости Сырского Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен военных 25-й бригады РИА «Новости»

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Сдача в плен украинских бойцов разозлила главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Огн был вне себя от ярости, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

«Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского», — подчеркнул он.

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По словам эксперта, после этих событий главком принял решение расформировать бригаду. Меркулис напомнил, что соединение таких размеров сдается на поле боя является крупным событием для фронта.

Минобороны показало видео со сдачей в плен и показаниями украинских военных. Добровольно сдавшиеся в плен бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказали, что командиры бросали их в бой, а сами отсиживались в стороне.