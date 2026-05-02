Кадыров доложил о ликвидации украинской ДРГ из 10 человек под Харьковом

На Харьковском направлении военные ликвидировали украинскую диверсионную группу из десяти человек. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале .

«В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили вражескую диверсионную группу численностью до десяти человек, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив», — написал он.

Глава республики сообщил, что бойцы также уничтожили вражеский дрон «Баба-Яга».

Ранее Кадыров доложил об уничтожении небольшой группы ВСУ и блиндажа на Харьковском направлении. Операторы БПЛА обнаружили в лесу украинских боевиков, которые ошибочно полагали, что густая растительность надежно их скроет. После уточнения координат ударные дроны совершили по этим целям точечные атаки.