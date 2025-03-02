Группировка войск «Север» при штурме Старой Сорочины в Курской области уничтожила позицию украинских десантников. Бойцы Вооруженных сил Украины сдались в плен, сообщил РИА «Новости» военнослужащий 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Витязь.

«Расчет гаубицы Д-30 группировки войск „Север“, работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказал он.

Под огнем артиллерии шесть бойцов погибли, один получил ранения. Еще три десантника сдались в плен.

В районе Новоивановки в Суджанском районе Курской области украинский военнослужащий сложил оружие, а когда российские военные попали в окружение, помог им выйти живыми и невредимыми. Он рассказал, как ВСУ планировали наступать, и исполнил роль проводника.