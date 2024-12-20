Кадеты пообщались с ранеными участниками специальной военной операции и поздравили их с наступающим праздником. Ребята устроили для бойцов небольшой концерт, а также передали им письма и подарки.

Для гостей военные врачи провели экскурсию по госпиталю и рассказали о своей работе.

Евгений Зубков отметил, что такие встречи воспитывают у молодежи чувство патриотизма и укрепляют связь между поколениями.

Ученики кадетского класса постоянно участвуют в военно-патриотических, спортивных и познавательных мероприятиях.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.