Кабмин утвердил алгоритм выплаты компенсаций бойцам в зоне СВО

Правительство утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным в зоне СВО. Постановления опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Правила описали в двух документах. Первый относится к мобилизованным, второй — к тем, кто отправился на службу по контракту.

Согласно документам, компенсацию назначат военным, имеющим пенсию за выслугу лет. Ее размер составит 100% от этой суммы, выплачиваемой на день постановления пенсии.

Ежемесячную компенсацию будут начислять пропорционально времени участия военного в СВО. При этом выплату не отменят, если бойца захватят в плен или признают безвестно отсутствующим.

Чтобы выплаты назначили, нужно написать рапорт на имя командира или начальника, уточнили в документах.