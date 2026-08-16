К тушению пожара на складе Wildberries привлекли 14 автоцистерн

Артамонов: 14 автоцистерн привлекли к тушению на складе Wildberries в Подольске

Спасатели привлекли 14 автоцистерн и 56 человек личного состава к тушению на территории склада Wildberries в Подольске. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«В деревне Коледино пожарные подразделения тушат возгорание на территории Wildberries. Ночную смену склада своевременно эвакуировали», — написал он.

Артамонов добавил, что возгорание на складе «Мистраль» полностью потушили, обошлось без пострадавших.

Кроме того, обломки БПЛА повредили линии электропередачи. Отключение света произошло в деревнях Лопаткино, Матвеевское, Александровка, СНТ «Ветеран», «Романцево», «Фронтовик», «Радуга», поселке Лесные Поляны.

«Без электроснабжения остаются 110 частных домов. Аварийная бригада на месте, приступает к восстановительным работам», — отметил глава городского округа.

Двое из троих пострадавших при налете БПЛА находятся в Подольской областной клинической больнице, третий от госпитализации отказался.

«По нескольким адресам зафиксировали повреждения домов, автомобилей и другого имущества. Жителям окажут необходимую поддержку, обращения отработаем в индивидуальном порядке», — заключил Артамонов.

В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших при атаке ВСУ.