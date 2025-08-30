К тушению лесного пожара из-за БПЛА в Геленджике привлекли Ил-76

Для борьбы с пожаром, который начался в Геленджике из-за падения обломков сбитого БПЛА, привлекли авиацию МЧС. Пламя в том числе помогает тушить Ил-76, сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту также направили самолет-амфибию Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Всего в тушении задействовали 102 единицы техники и более 400 специалистов.

Возгорание удалось локализовать днем 29 августа на 40 гектарах. В течение пятницы МЧС сбросило 370 тонн воды на горящую территорию.

Самый крупный очаг пламени после падения беспилотника возник в дольмене Красная Щель, а в поселке Афипском загорелась установка нефтеперерабатывающего завода.