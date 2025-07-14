Аналитик Блохин допустил, что помощь Украине от США будет предоставляться условно
Ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился мнением относительно предстоящего выступления американского президента Дональда Трампа по украинскому кризису. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист предположил, что речь лидера США будет содержать как положительные, так и отрицательные для России аспекты.
«Для Украины позитивным будет момент, что помощь придет. Негативные — в таких масштабах, как раньше, не будет. И так просто не будет», — отметил аналитик.
По его словам, сама поддержка станет носить условный характер. Однако Россия столкнется с новыми проблемами в виде продолжения поставок вооружения украинской стороне и усиленного санкционного давления, добавил политолог.