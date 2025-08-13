Юные жители поселка Уваровка под Можайском основали добровольческую группу

Вдохновившись повестью Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», юные жители поселка Уваровка Можайского муниципального округа Артур и Влад создали свою волонтерскую группу. Ребята помогают нуждающимся односельчанам по хозяйству.

Так, ребята регулярно навещают жительницу Уваровки Татьяну. Двое ее сыновей служат в зоне специальной военной операции, а маме исполнилось 92 года. На хозяйственные дела у Татьяны часто не хватает сил и времени. Помимо этого, Артур и Влад помогают ветерану Великой Отечественной войны Евгению Алексееву и его супруге Людмиле.

Волонтеры ходят в магазин, приводят в порядок двор, убирают сорняки. Помощь юных добровольцев — это не разовая акция, а постоянная забота о нуждающихся земляках.

«Энергию наших детей мы направляем в нужное русло. Сплоченность, особенно в непростые времена — это наш семейный принцип и наша сила», — поделилась мама Артура Алла Евглевская.

За деятельностью ребят можно следить в их телеграм-канале.