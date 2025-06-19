Юные волонтеры из Мытищ подготовили гумпомощь для бойцов СВО

Волонтеры группы «Тыл» в Мытищах изготовили свечи и маскировочные сети. Начиная с простых мастер-классов активисты стали вносить вклад в помощь военнослужащим.

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Ступени» принимают активное участие в мероприятиях волонтерской группы «Тыл». Они изготавливают различного вида гуманитарную помощь своими руками.

Дети приобрели в процессе много полезных практических навыков. Родители тоже не остаются в стороне и совместно с сотрудниками центра оказывают регулярную и посильную помощь в погрузке и транспортировке подготовленного гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Сотрудничество между семейным центром Мытищ и участниками волонтерской группы проходит плодотворно и будет продолжаться и дальше, отмечает пресс-служба Министерства социального развития Московской области. Такие проекты помогают с раннего возраста развивать социальные качества и вносить свой вклад в жизнь общества.