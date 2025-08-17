Секретариат ЮНЕСКО никак не отреагировал на ущерб историческому и культурному наследию Курской области после вторжения боевиков ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента по культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Давно не видим интерес со стороны ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно России. Ситуация не нова и прискорбна, она нас не радует. Так складывалось в последние месяцы и годы», — сказал он.

Алимов добавил, что после ожидаемого избрания нового генерального директора ЮНЕСКО в конце 2025 года Россия рассчитывает на изменения по этому вопросу.

Ранее потерпевшими по делу о вторжении националистов ВСУ признали около 14 тысяч жителей Курской области. Вместе с ними в российском регионе насчитали наемников из минимум девяти стран, захватчики зачастую стреляли по домам местных.