Юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА женщину в Донецке

Юнармейцы в Донецке спасли женщину, пострадавшую от атаки украинского беспилотника. Об этом РИА «Новости» рассказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

«Ребята оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, но ни секунды не колеблясь спасли пострадавшую — бросились на помощь, рискуя жизнью. Алена оказала первую помощь, а Семен вызвал скорую и остановил попутный транспорт для доставки пострадавшей женщины в больницу», — поделился Шимановский.

Пострадавшая находится в стабильном состоянии, отметил чиновник. Юнармейцев Алену и Семена Жуковых наградили нагрудным знаком министерства молодежной политики ДНР за их героический поступок.

Накануне ВКС России сбросили девять авиабомб ФАБ-500 на пункты управления беспилотниками ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях, а также в ДНР. Для ударов использовались многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.