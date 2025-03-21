Юнармейцы из Подольска победили в межрегиональной патриотической игре

В гимназии имени Подольских курсантов прошла открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка». В ней приняли участие 70 команд из Московской и Калужской областей, ребята из Подольска заняли четыре призовых места.

Игроков разделили на две возрастные группы: младшую, с участниками от 10 до 12 лет, и старшую, с ребятами от 13 до 14 лет. Юнармейцы состязались в разных дисциплинах: строевые приемы, сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба из лазерного оружия. Ребята преодолевали полосу препятствий, демонстрировали знания военной истории, проявляли эрудицию в музыкальной викторине.

Среди участников в возрасте от 13 до 14 лет первое место заняла команда «Витязь-Быково» из Подольска. В младшей группе второе место досталось подольской команде «Варяг», а почетное третье место разделили между собой ребята из команд «Росток» и «Фортуна» также из Подольска.

Отметим, что на мероприятии собрали письма юнармейцев для бойцов специальной военной операции. А все желающие поделились вещами для сверстников из Сирии.