Юнармейцы из Мытищ провели уборку в саду Героев СВО

Торжественное открытие патриотического проекта «Верни Герою имя» состоялось на военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Юнармейцы и молодогвардейцы почтили память погибших на службе Родине.

Ребята возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям, а затем подготовили сад Героев специальной военной операции к весеннему сезону. Юнармейцы ухаживают за каждым деревом, посаженным в память о подвиге военнослужащих.

«Подготовка „Сада СВО“ к теплому сезону символизирует нашу непрерывную память и поддержку героев современности. Уверен, что такие мероприятия играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности», — отметил руководитель местного отделения «Молодая гвардия Единой России» Константин Кузовков.

Масштабная акция «Верни Герою имя» создана, чтобы увековечивать имена погибших защитников Отчизны и ухаживать за воинскими захоронениями, обелисками, памятными досками и мемориалами.