Ярославские десантники пресекли контратаку ВСУ в Запорожской области
Ярославские десантники из группировки «Днепр» с помощью ударных беспилотников сорвали попытку ВСУ провести контратаку с помощью робототехнических систем в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«На Ореховском направлении в Запорожской области расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем (БпС) 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК)», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что продвижение двух НРТК с пулеметами в направлении российских позиций выявили расчеты БПЛА Ярославского гвардейского полка. Роботы двигались вдоль лесополосы и вели прицельный огонь по позициям десантников. Операторы донесли координаты до командования, а потом передали их ударным БПЛА для ликвидации целей.