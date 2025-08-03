Ярмарка вакансий прошла в ДК «Яуза» в Мытищах

В ярмарке вакансий в ДК «Яуза» в Мытищах поучаствовали представители промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, транспорта и ресурсоснабжающих организаций. Они представили более 600 свободных рабочих мест.

Ярмарка вакансий в Мытищах стала традиционной, так как между Кадровым центром Подмосковья и администрацией сложилось устойчивое взаимодействие.

«Я хочу подчеркнуть, что посещение таких мероприятий — один из самых эффективных способов ознакомиться с рынком труда и найти работу по душе и, что немаловажно, недалеко от дома. Сейчас, в условиях рекордно низкой безработицы, перед соискателями открываются большие возможности. Организации конкурируют за работников и предлагают достойные условия», — сказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Представитель фонда «Защитники Отечества» Московской области Юлия Шмелева отметила, что особое внимание уделили трудоустройству ветеранов СВО.

«На сегодняшний момент у нас трудоустроены около 1 600 ветеранов боевых действий. Очень многие готовы переобучаться и переквалифицироваться», — сказала она.

Колледжи и вузы, в том числе «Синергия» и РАНХИГС, предоставляют для ветеранов СВО бесплатное переобучение.

«Программы финансируются из средств федерального бюджета. Единственное, что для прохождения по этим программам необходимо наличие базовой квалификации, то есть наличие среднего профессионального или высшего образования», — подчеркнул заместитель директора Московского областного филиала РАНХИГС Владимир Ким.

В ярмарке также приняли участие родственники ветеранов СВО. Например, Дина Захарова, вдова награжденного орденом Мужества военнослужащего, попросила помочь найти работу, так как вышла из декрета.

«Я получила интересные предложения, оставила свои контакты. Подобные встречи просто замечательны, потому что благодаря им предоставляется возможность пообщаться напрямую с работодателями», — рассказала Дина.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья консультировали соискателей и рассказывали о мерах государственной поддержки. Они также провели тренинг «Эффективное резюме», где раскрыли приемы, которые повысят шансы быть замеченными рекрутерами крупных организаций.