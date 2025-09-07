Ярмарка вакансий для участников СВО прошла в День города в Люберцах

В рамках празднования Дня города прошла ярмарка вакансий для участников СВО при поддержке Центра занятости населения Московской области. Для ветеранов спецоперации были организованы консультации по трудоустройству, помощь в подборе вакансий, а также возможность получить направление на переобучение и повышение квалификации.

Депутат окружного Совета Мигран Туманов отметил, что вопросы занятости и адаптации на гражданской службе для ребят, вернувшихся из зоны СВО, крайне важны.

«Наша задача — не просто предоставить вакансии, но и помочь найти достойное место, где их опыт и знания будут востребованы», — отметил он.

По итогам ярмарки около 70 участников получили индивидуальные консультации, более 40 — подобрали вакансии для дальнейшего трудоустройства, а 15 записались на профессиональное обучение.

Заместитель начальника Отдела организации мероприятий и информационного сопровождения Кадрового центра Подмосковья Ольга Софич подчеркнула, что подобные совместные площадки дают ощутимый результат.

«Мы видим высокий интерес со стороны работодателей и участников СВО. Каждое подобное мероприятие позволяет закрывать десятки вакансий и помогает в адаптации наших граждан», — резюмировала Софич.