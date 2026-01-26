ВСУ атаковали Кубань: прогремело около 7 взрывов

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотников на Славянский район Краснодарского края. О работе систем противовоздушной обороны в регионе телеграм-каналу Shot сообщили местные жители.

По предварительным данным, налеты начались после 01:00. В небе прогремело около семи взрывов. Очевидцы рассказали и о ярких вспышках. Предположительно, это может свидетельствовать о перехвате воздушных целей.

Украинские дроны заходят на территорию края со стороны акватории Азовского моря, при этом в небе отчетливо слышен характерный гул двигателей и звуки работы автоматического оружия.

Власти региона временно закрыли краснодарский аэропорт. Официальные ведомства пока не давали комментариев о разрушениях, или пострадавших.

Налет беспилотников начался еще вечером в воскресенье, 25 января. Всего за три часа, с 20:00 до 23:00, российские силы ПВО уничтожили и перехватили 13 дронов ВСУ.