Белый дом допустил ошибку, когда разрешил Украине наносить удары по территории России, так как это может привести к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.

Он отметил, что снятие запрета на удары только затянет конфликт. Политик напомнил, что президент Владимир Путин принял решение о начале СВО из-за американского лидера Джо Байдена, который подтолкнул Россию к этому шагу.

«Такая англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что Россия является соседом Японии и рассказал народную мудрость на эту тему.

«В Японии издревле есть поговорка: „Лучше ближний чужой, чем дальний родственник“. Америка — родственник, так как мы союзники. Но в такие времена самое важное — соседи», — констатировал он.

Политик добавил, что Японии следует найти компромиссы для сотрудничества с Россией, КНР, Южной Кореей и КНДР.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Украина уже начала пользоваться разрешением бить по России. Он указал, что запрет на это снял Байден.