Япония создаст «азиатский НАТО» из-за беспокойства о своей безопасности

Politico: в Японии из-за конфликта на Украине встал вопрос о безопасности в Азии

В связи с конфликтом на Украине и возможным «нападением» Китая на Тайвань перед Японией встал вопрос о сохранении безопасности в Азиатском регионе. Об этом сообщила газета Politico .

Японские власти выражают беспокойство, так как украинский конфликт поставил под вопрос архитектуру безопасности Азии. По этой причине Япония, Южная Корея, Тайвань и Филиппины начали укреплять отношения с друг другом и с США, объяснили в издании.

Журналисты предположили, что японское правительство собирается создать азиатский аналог блока НАТО, так как оно опасается возможного «нападения» КНР на Тайвань.

«Первым шагом для Токио станет установление доверия с соседями, и, если это удастся, вполне может возникнуть „азиатский НАТО“ — хотя он, скорее всего, будет сильно отличаться от своего трансатлантического аналога», — заключили в издании.

Ранее КНДР заподозрила Белый дом в попытке создать в Тихоокеанском регионе аналог Североатлантического альянса. МИД Северной Кореи указал, что США, Южная Корея и Япония организовывают военный блок.