Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО»

КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в организации «азиатского НАТО»

Фото: РИА «Новости»

США, Южная Корея и Япония создали свой военный альянс по аналогии с НАТО. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

МИД Северной Кореи подчеркнул, что «азиатская версия НАТО» оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. По мнению дипломатов, японские и южнокорейские военные могут в любой момент начать конфликт по указу Белого дома.

В КНДР добавили, что трехдневные учения Freedom Edge продемонстрировали создание трехстороннего военного блока.

«Решительно осуждаем то, что США, Япония и РК провели очередные неблагоразумные провокационные военные акты демонстративного характера против самостоятельных государств в регионе», — заключили в МИД.

В ведомстве также обвинили руководство США в попытке посеять в регионе политическую нестабильность и устроить «взрывоопасный кризис безопасности».

Ранее Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Военные запустили снаряд в сторону Японского моря.

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