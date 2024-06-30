Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО»

США, Южная Корея и Япония создали свой военный альянс по аналогии с НАТО. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР .

МИД Северной Кореи подчеркнул, что «азиатская версия НАТО» оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. По мнению дипломатов, японские и южнокорейские военные могут в любой момент начать конфликт по указу Белого дома.

В КНДР добавили, что трехдневные учения Freedom Edge продемонстрировали создание трехстороннего военного блока.

«Решительно осуждаем то, что США, Япония и РК провели очередные неблагоразумные провокационные военные акты демонстративного характера против самостоятельных государств в регионе», — заключили в МИД.

В ведомстве также обвинили руководство США в попытке посеять в регионе политическую нестабильность и устроить «взрывоопасный кризис безопасности».

Ранее Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Военные запустили снаряд в сторону Японского моря.