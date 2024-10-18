ФРГ поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L и четыре тысячи ударных дронов

Германия передаст Украине управляемые ракеты AIM-9L и четыре тысячи ударных беспилотных летательных аппаратов. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте немецкого правительства.

Также ВСУ получат от ФРГ 361 разведывательный дрон Songbird.

«Две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 миллиметров», — добавили в правительстве.

В новый пакет помощи включили ракеты Sea Sparrow, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2, а также ракеты для IRIS-T SLM и БМП Marder.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить ускоренный прием страны в НАТО и снять ограничения на удары вглубь России.