Белоусов вручил награды героям специальной военной операции

Белоусов вручил Звезды Героя и именное оружие отличившимся на СВО

Министр обороны Андрей Белоусов вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, особо отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

«Вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество, на деле доказываете верность присяге и Родине», — обратился министр к бойцам.

Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач, пожелал им крепкого здоровья и успехов.

В конце показали вручение медалей и оружия некоторым из награждаемых.

Ранее президент Владимир Путин пообещал присвоить посмертно звание Героя участнику СВО Магомеду Избакиеву, группа которого за сутки уничтожила более 200 вражеских солдат и 20 единиц техники, но сам офицер получил смертельные ранения.