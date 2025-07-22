Якутянку хотели заставить хоронить постороннего мужчину вместо погибшего на СВО мужа

Жительница Якутии получила гроб с телом погибшего на СВО мужем, однако перед похоронами обнаружила в цинковом гробу совершенно постороннего мужчину. Почему россиянку пытаются заставить хоронить незнакомца, рассказало издание News.ru .

«Это не мой муж»

Михаил служил в зоне СВО с сентября 2022 года, погиб 13 июня 2025 года. В начале июля тело военнослужащего доставили в морг Ростова-на-Дону, откуда отправили в родной город в Якутии. Вдова получила цинковый гроб 4 июля и на следующий день собиралась похоронить супруга.

«Когда в морге вскрыли цинковый ящик, чтобы переложить тело в гроб, я увидела, что это не мой муж. Мужчина был гораздо старше, и на теле имелись татуировки — муж их никогда не признавал», — рассказала Наталья.

Требовали захоронить незнакомца

Другие родственники подтвердили слова вдовы — в гробу находилось тело постороннего мужчины. В ростовском морге ошибку признали и стали думать, что делать дальше, однако через час ситуация изменилась.

«Мне перезвонил военный, видимо, опознававший тело, и потребовал, чтобы мы его захоронили», — заявила вдова.

Наталья отказалась хоронить постороннего человека и стала писать во все инстанции. У родственников Михаила взяли анализ ДНК, местные власти пообещали посодействовать скорейшему разрешению ситуации.

Спустя 10 дней информации о личности незнакомца не прибавилось, труп по-прежнему лежит в якутском морге, его так и не отправили обратно в Ростов-на-Дону. Где тело Михаила — неизвестно, мужчина из погибших стал пропавшим без вести.

Ранее россиянка Юлия узнала о смерти бывшего мужа на СВО из сна. Мужчина во сне пришел к своей бывшей, но любимой супруге и посетовал, что дочки у них не будет, а потом девушка узнала, что муж пропал без вести.