Якутия завершит строительные работы в спорткомплексе Докучаевска на год раньше

Якутские строители отремонтируют спорткомплекс с бассейном в Докучаевске значительно раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики Саха.

Спорткомплекс стал самым крупным объектом, который якутские специалисты восстанавливают в городе. Сейчас там идет капитальный ремонт всех помещений, его планируют доделать на год раньше изначально планировавшегося срока.

Докучаевск посетил глава республики Айсен Николаев. Он проинспектировал объекты, которые помогает восстанавливать Якутия. Он проверил, как ремонтируют центральный парк, больницу, жилые дома, а также дом культуры в селе Еленовка.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке начались восстановительные работы. По его словам, в городе ремонтируют шесть многоквартирных домов. Значительную поддержку Авдеевке оказывают Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область.