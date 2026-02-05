Якутия собрала гумпомощь для госпиталей ЛНР и ДНР

Якутские волонтеры завершили экстренный сбор гуманитарной помощи для госпиталей ЛНР и ДНР. Автомобиль с грузом из одеял для бойцов и врачей выехал из Якутска 1 февраля.

Сбор проходил с 28 по 31 января. За этот срок в республике успели собрать 251 одеяло. Наибольший вклад в акцию внесли коллектив и студенты Якутского медицинского колледжа имени В. А. Вонгродского.

«Каждое одеяло — это не просто вещь, это частичка нашей заботы и поддержки. Огромная благодарность каждому, кто не остался в стороне! Вместе мы — сила! Своих не бросаем», — отметили в Ресурсном центре добровольчества Республики Саха.

Ранее акция по сбору гуманитарной помощи стартовала в Подмосковье. Волонтеры отправят военнослужащим продукты, лекарства, средства гигиены и технику. Всего в области открылось 86 пунктов сбора.