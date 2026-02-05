Акцию по сбору гумпомощи ко Дню защитника Отечества запустили в Подмосковье

В преддверии Дня защитника Отечества подмосковные волонтеры запустили акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Жители могут принести для военнослужащих продукты, лекарства, средства гигиены и технику.

Акцию проведут в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Внести свой вклад может любой желающий. Принести гуманитарную помощь можно в один из пунктов сбора, которые открыли по всему региона. С 9 по 13 февраля все вещи доставят в распределительный центр, после чего — бойцам в Донбасс.

«Помимо повседневной работы по сбору гуманитарной помощи, наши волонтеры стараются уделять особое внимание участникам СВО в преддверии праздников. День защитника Отечества для нас особенно ценен и важен — мы живем в одно время с настоящими героями, которые прямо сейчас защищают нашу Родину. Поддержать их — наш общий долг», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Жители могут принести для бойцов продукты длительного хранения, а также предметы первой необходимости. Это могут быть бинты, перевязочные пакеты, кровоостанавливающие жгуты, обезболивающие и другие препараты, а также влажные салфетки, термобелье, флисовые шапки и перчатки. Также в пунктах принимают технику: генераторы, тепловые пушки, пауэрбанки, цифровые радиостанции и дрон-детекторы. Полный список необходимых вещей размещен по ссылке.

Сейчас в Подмосковье работают 86 пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса можно найти на сайте движения. Принять участие в акции также могут предприниматели.