Якобы уничтоженную морским дроном ВСУ подлодку Черноморского флота сняли на видео

Находящаяся в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота подводная лодка не пострадала в результате провальной диверсии украинских боевиков. Кадры с субмариной опубликовал телеканал «Звезда» .

На видео на верхней части подводной лодки находится один военный. Никаких повреждений на субмарине не заметно.

В минувший понедельник, 15 декабря, начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев подтвердил, что украинские боевики пытались совершить диверсию при помощи подводного беспилотника. Но атака оказалась провальной.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсий не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — заявил он.