Черноморский флот опроверг уничтожение подлодки в Новороссийске

Заявления Службы безопасности Украины (СБУ) об уничтожении в Новороссийске российской подводной лодки не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Начальник пресс-службы Черноморского Флота капитан первого ранга Алексей Рулев заявил, что противник безрезультатно пытался провести диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений», — отметил он.

Рулев добавил, что все корабли и экипажи продолжают нести службу в штатном режиме.

В ноябре в Черном море предотвратили атаку безэкипажных катеров ВСУ рядом с Туапсе. Один из надводных дронов взорвался. Из-за ударной волны стекла разбились в пяти домах в селе Вольное.