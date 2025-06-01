Ядерный ответ на столе? Как Россия ответит на коварную атаку Украины по аэродромам

Иркутск, Мурманск и Рязанская область подверглись массированной атаке беспилотников. Как ответит на это Россия и обсуждается ли возможность применения ядерного оружия, рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой военный эксперт Алексей Живов.

Алексей Живов констатировал, что решение об ответе на эту атаку примет президент России. Аналитик объяснил, что удар ВСУ был направлен не только против объектов инфраструктуры, но против одной из ключевых составляющих системы ядерного сдерживания.

При явном соответствии с нашими собственными законами и концепцией ядерной безопасности, мы имеем полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар. Спектр ответов — любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара.

Возьмем свое дипломатией?

Однако, как добавил аналитик, на столе остается и дипломатический путь разрешения конфликта. Живов напомнил, что делегация России уже вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной.

«Мы будем придерживаться того трека, который выбрали в качестве основы. То есть постепенное снижение интенсивности боевых действий, попытка дипломатическими способами принудить Украину к подходящему для нас миру», — предположил Алексей Живов.

Министерство обороны России 1 июня доложило о террористической атаке Украины по нескольким российским аэродромам. В тот же день Зеленский признал свою ответственность за эти действия.