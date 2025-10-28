Ядерная дипломатия: как предупреждение Путина заставило Трампа отступить

Заявление президента России Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» в случае ударов по российской территории американскими ракетами Tomahawk повлияло на позицию президента США Дональда Трампа. Такой вывод сделал автор блога «Ланьфэн говорит» на китайской платформе Sohu, перевод материала привело «ИноСМИ» .

Автор статьи напомнил, что 23 октября Путин заявил о серьезных последствиях для США в случае применения вооружения по России. Кроме того, по информации колумниста, российский лидер предупреждал Трампа о негативных последствиях передачи ракет Киеву во время телефонного разговора.

По оценке китайского обозревателя, слова Путина оказались результативными: хотя Трамп объявил о санкциях и отменил встречу с российским президентом, он больше не поднимает тему поставок Tomahawk Украине. Автор указывает, что даже сообщения в СМИ о возможном снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Трамп назвал фейком.

В материале говорится, что Москве удалось как минимум временно удержать Вашингтон от решения об усилении военной помощи Киеву.

Ранее Путин предупреждал, что удары по российской территории подобным оружием вызовут очень сильный, ответ, и назвал обсуждения возможной передачи ракет Украине попыткой эскалации.