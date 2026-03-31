«Я здесь до последнего, до победы». Школьный учитель из Петербурга отправился на СВО и стал морпехом

Морской пехотинец с позывным Рысь рассказал РИА «Новости», как попал на СВО прямиком из школы, где он преподавал историю и обществознание. Бывшие ученики поддержали решение своего учителя.

Рысь окончил Российский государственный педагогический университет в Санкт-Петербурге и работал учителем в школах города Усинск, а также в техникуме. Преподавал историю, обществознание и основы безопасности жизнедеятельности. Собеседник агентства отметил, что всегда был требовательным преподавателем.

На СВО пошел добровольцем в марте 2022 года, и за время службы прошел Волноваху, Мариуполь, Мелитополь, Пологи. Затем на некоторое время вернулся к гражданской жизни. Потом вернулся на СВО по мобилизации, попал в морскую пехоту.

«Дети пишут, встречают, обнимают. Не ожидал, что они так ко мне относятся. <…> Я здесь до последнего, до победы», — заявил Рысь.

Село Седанка в Тигильском округе Камчатки первым в России получило почетное звание «Село воинской доблести» за участие в СВО каждого третьего мужчины.